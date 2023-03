POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.03.2023 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Öhringen: Mercedes AMG gestohlen In der Nacht auf Samstag entwendeten Unbekannte einen Mercedes AMG in Öhringen. Gegen 0.40 Uhr parkte die Besitzerin ihren Daimler in einer Hofeinfahrt in der Eschenstraße. Am Samstagnachmittag um circa 13 Uhr stellte sie dann das Fehlen des Pkws fest. Unbekannte ...

mehr