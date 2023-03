Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.03.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

A81 / Widdern: Betrunkener Unfallfahrer versucht zu fliehen

Nachdem ein betrunkener Autofahrer am Sonntag einen Verkehrsunfall auf einer Rastanlage der Autobahn 81 verursachte, fuhr er davon. Gegen 21.30 Uhr befuhr der 54-Jährige mit seinem VW Passat die Rastanlage "Jagsttal West" und prallte dabei gegen einen ordnungsgemäß geparkten Sattelzug. Der 52-jährige Lasterfahrer wachte durch die Erschütterung des Unfalls auf, stieg aus seinem Fahrzeug und sprach den VW-Fahrer an. Der Betrunkene versuchte mit seinem Auto zu fliehen. Dies verhinderte der 52-Jährige zunächst, konnte den Autofahrer schlussendlich aber nicht aufhalten, da der Betrunkene aggressiv wurde und den Lasterfahrer körperlich angriff. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Mann mit seinem VW unweit von der Unfallstelle anhalten. Im Verlauf der Aufnahme des Verkehrsunfalls führten die Beamten einen Alkoholtest mit dem 54-Jährigen durch. Dieser zeigte einen Wert von knapp 2,9 Promille an. Anschließend ging es für den Unfallfahrer in Begleitung der Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Zudem wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer Pkw-Fahrerlaubnis ist. Der betrunkene Autofahrer muss nun mit einer Strafanzeige rechnen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

Eppingen: Autoreifen zerstochen - Zeugen gesucht

Unbekannte beschädigten am vergangenen Wochenende einen in Eppingen geparkten Pkw. Zwischen Freitag um 20.30 Uhr und Samstag um 17.30 Uhr begaben sich die Täter zu dem am Straßenrand im Kleinbrückenplatz, in der Nähe einer Bankfiliale, ordnungsgemäß abgestellten Ford Fiesta und zerstachen den rechten Vorderreifen des Wagens. Zeugen und Personen, die Angaben zu der Tat machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950, zu melden.

Bad Rappenau: Pkw versucht aufzubrechen - Zeugen gesucht

Diebe versuchten zwischen Donnerstag um 18 Uhr und Freitag um 9.20 Uhr einen in Bad Rappenau geparkten Pkw aufzubrechen. Innerhalb dieses Zeitraums begaben sich die Täter zu dem Toyota Land Cruiser, der auf dem umzäunten Betriebsgelände in der Riemenstraße abgestellt war. Um auf das Gelände zu gelangen schnitten sie zunächst den Metallzaun mit einem Trennschleifer auf und machten sich anschließend an dem Fahrzeug zu schaffen. Offenbar gelangten die Unbekannten nicht in den Wagen, montierten jedoch mehrere Fahrzeugteile ab. Der Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zu der Aktion der Täter machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Rappenau unter der Telefonnummer 07264 95900 zu melden.

Bad Rappenau: Fahrzeug übersehen

Eine verletzte Person und rund 20.000 Euro Sachschaden sind das Resultat eines Verkehrsunfalls am Freitagnachmittag in Bad Rappenau. Gegen 14.45 Uhr bog ein 67-jähriger Autofahrer mit seinem VW Lupo von einem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters auf die Raiffeisenstraße ein. Hierbei übersah er vermutlich den von links herannahenden und bevorrechtigten Mercedes GLA einer 72-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten, wodurch die Mercedes-Fahrerin leichte Verletzungen erlitt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenprall so stark beschädigt, dass diese nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Bad Rappenau: Zeugen nach Einbrüchen gesucht

Am vergangenen Freitag brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in Bad Rappenau-Fürfeld ein und entwendeten mehrere Wertgegenstände. Zwischen 18.25 Uhr und 22.30 Uhr verschafften sich die Einbrecher unbemerkt Zutritt zu der Erdgeschosswohnung des Mehrfamilienhauses in der Unteren Torstraße. Hierbei öffneten sie die gekippte Balkontür um ins Innere zu gelangen. In der Wohnung durchsuchten die Einbrecher das Inventar und entwendeten unter anderem Wertgegenstände.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich vergange Woche zwischen dem 19. März und Freitag dem 24. März in Bad Rappenau. Hier brachen Unbekannte einen in der Salinenstraße vor einer Gaststätte abgestellten Anhänger auf. Ob die Täter etwas entwendet haben, ist bislang noch unklar.

In ein Clubhaus eines Tennisvereins brachen Unbekannte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein. Zwischen 0 Uhr und 10.45 Uhr drangen die Einbrecher gewaltsam in das Gebäude in der Straße "Saline" in Bad Rappenau ein. Im Inneren brachen sie unter anderem das Getränkelager, das Vorratslager und das Büro auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter nichts mit, verursachten jedoch Sachschaden.

Zeugen und Personen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Eppingen, Telefon 07262 60950, oder mit dem Polizeiposten Bad Rappenau, Telefon 07264 95900, in Verbindung zu setzen.

Leingarten: Mit über 2,3 Promille Auto gefahren

Mit mehr als 2,3 Promille war Samstagnacht ein 34-jähriger Autofahrer in Leingarten unterwegs. Gegen 22.10 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Lauffen den Mann mit seinem Audi A6 auf der Bundesstraße 293. Hierbei stellten die Polizisten fest, dass der Fahrer deutlich betrunken war. Dies bestätigte auch ein Alkoholtest. Anschließend ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. An Ort und Stelle musste der Mann seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

Lauffen am Neckar: Radfahrer und -fahrerin zusammengeprallt - Unfallbeteiligter gesucht

Am Donnerstagmorgen prallte ein Radfahrer mit einer Radfahrerin in Lauffen am Neckar zusammen, wodurch die 63-Jährige verletzt wurde. Gegen 8.40 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Fahrrad die Hölderlinstraße in Richtung der Karlstraße. An der Einmündung zur Christofstraße fuhr ein unbekannter mit seinem Fahrrad auf die Hölderlinstraße ein und übersah dabei vermutlich die bevorrechtigte 64-Jährige auf ihrem Fahrrad. Die beiden Radler prallten zusammen, wodurch die Frau stürzte. Der Radfahrer half der Frau zwar wieder auf die Beine, jedoch tauschten die beiden keine Personalien aus. Es stellte sich heraus, dass die Fahrradfahrerin bei dem Unfall schwerer verletzt wurde, als anfangs vermutet. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens sucht die Polizei nun nach dem unbekannten Fahrradfahrer. Dieser wird gebeten, sich beim Polizeirevier Laufen unter der Telefonnummer 07133 2090 zu melden.

Bad Friedrichshall-Kochendorf: Einbrecher festgenommen

Nach einem Einbruch in einen Lebensmitteldiscounter in Bad Friedrichshall-Kochendorf wurde ein 25-Jähriger festgenommen. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 5 Uhr, brach der Mann in die Filiale in der Industriestraße ein, indem er die gläserne Seiteneingangstür mit einem Stein einschlug. Aus dem Inneren entwendete der Einbrecher Waren im Wert von mehreren hundert Euro. Zudem verursachte er rund 1.500 Euro Sachschaden. Im Rahmen der Fahndung nahmen Polizeibeamte den flüchtenden Mann im Bereich der Kreuzung Lerchenstraße/Friedrichshaller Straße fest. Nach dem Abschluss aller strafprozessualen Maßnahmen wurde der 25-Jährige wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen des Einbruchs.

Bad Friedrichshall: Autoreifen gestohlen - Zeugen gesucht

Diebe entwendeten vergangene Woche Mittwoch mehrere Sätze Autoreifen aus einem Autohaus in Bad Friedrichshall-Kochendorf. Gegen 20 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bergrat-Bilfinger-Straße, bedienten sich im Lager an elf Autoreifensätze und transportierten die 44 Reifen davon. Vermutlich nutzten sie für den Abtransport ein größeres Fahrzeug. Der Polizeiposten Bad Friedrichshall sucht nun Zeugen und Personen, die eine verdächtige Wahrnehmung in diesem Bereich gemacht haben oder sogar die Tat beobachten konnten. Diese werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 07136 98030 zu kontaktieren.

Neckarsulm: Zeugen nach Einbruch in Firma gesucht

Einen Tresor entwendeten Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag aus einem Firmengebäude in Neckarsulm. Zwischen 20 Uhr und 7.30 Uhr öffneten die Täter ein Seitenfenster zu den Büros der Waschstraße in der Rötelstraße. Im Inneren durchsuchten sie sämtliche Räume und das Inventar. Als sie auf den Tresor stießen, rissen die Unbekannten diesen mit brachialer Gewalt aus der Verankerung. Anschließend wuchteten sie ihn durch das aufgebrochene Fenster und transportierten den Tresor auf bisher ungeklärte Art und Weise ab. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.500 Euro beziffert. Der Wert der Beute kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Einbruchs oder Personen, die Angaben zu der Tat machen können, sich beim Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

Flein: Auto touchiert und weitergefahren - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person verursachte am Samstag einen Verkehrsunfall in Flein und fuhr anschließend weiter. Zwischen 11.30 Uhr und 20.40 Uhr stand der Opel Karl auf dem Kundenparkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Horkheimer Straße. Die unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den Wagen mit ihrem Fahrzeug. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu den Vorkommnissen machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Verkaufsstand des FC Kirchhausen e.V. - Wer kann Hinweise geben?

Ein Unbekannter verschaffte sich in der Nacht auf Sonntag vermutlich nur mit Körperkraft Zugang zum Verkaufsstand eines Fußballvereins in Heilbronn-Kirchhausen. Entwendet wurden insgesamt 124 Getränkeflaschen und sechs Leergutkisten aus dem Gebäude in der Straße "Steinbrünnleswiesen". Es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 20406-0 entgegen.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Firma - Wer hat was gesehen?

In der Nacht auf Sonntag hebelte ein Unbekannter ein Fenster im Hofbereich einer Firma in der Ochsenbrunnenstraße in Heilbronn-Neckargartach auf. Ob aus dem Inneren des Gebäudes etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar. Zeugenhinweise können an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 20406-0 herangetragen werden.

Heilbronn: Versuchter Einbruch in Firma - Wer kann Hinweise geben?

Eine Sicherheitsfirma meldete in der Nacht auf Sonntag einen Einbruchalarm in einer Firma in der Straße "In der Klinge" in Heilbronn-Neckargartach. Vor Ort konnte eine eingeschlagene Fensterscheibe auf der Rückseite des Gebäudes festgestellt werden. Vor dem Fenster wurde ein Plastikstuhl, welcher vermutlich als Einstiegshilfe diente, sowie ein Päckchen mit Wareninhalt aufgefunden. Es konnten diverse Spuren gesichert werden. Ob etwas entwendet wurde konnte bisher nicht geklärt werden. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 20406-0 entgegen.

Heilbronn: 5.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht - Wer hat was gesehen?

Einen geschätzten Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro verursachte ein unbekannter Kraftfahrzeuglenker am Samstag zwischen 10:30 Uhr und 17:45 Uhr an einem im Parkhaus "Experimenta" auf Stellplatz 90 der zweiten Ebene geparkten VW Passat. Anstatt den Verpflichtungen als unfallbeteiligte Person nachzukommen und den Schaden zu melden, fuhr sie davon. Zeugenhinweise können an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 weitergegeben werden.

Heilbronn: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit grob verkehrswidrigem und rücksichtslosem Verhalten - Wer wurde gefährdet?

Ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit zwei beteiligten hochmotorisier BMW fand in der Nacht zum Sonntag in der Heilbronner Innenstadt statt. Eine entgegenkommende Streife stellte die Fahrzeuge gegen 3 Uhr fest und nahm die Verfolgung auf. Die beiden Fahrzeuge schlängelten sich durch den Verkehr und flohen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor der Streife. Da sich anschließend die beiden Fahrzeuge getrennt hatten, konnte nur eines der Fahrzeuge weiterverfolgt und anschließend angehalten werden. Über das Kennzeichen konnte auch der zweite Fahrzeuglenker ermittelt und erreicht werden. Der Fahrer des zweiten Fahrzeugs wies einen Promillegehalt von knapp eins auf. Er musste an Ort und Stelle seinen Führerschein abgeben. Zudem wurden die Mobiltelefone beider Fahrzeuglenker sowie dessen Fahrzeuge samt Fahrzeugschlüssel als Beweismittel beschlagnahmt. Zeugenhinweise über gefährdete Verkehrsteilnehmer werden vom Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 entgegengenommen.

Heilbronn: 18.500 Euro Schaden und eine leicht verletzte Person bei Auffahrunfall

Aufgrund von Unachtsamkeit im Straßenverkehr fuhr ein PKW-Lenker am späten Samstagabend, gegen 21.45 Uhr, im Kreuzungsbereich Theresienstraße / Karlsruher Straße in Heilbronn einem vor ihm wartenden Fahrzeug auf und verursachte einen Sachschaden von etwa 18.500 Euro. Bei dem Aufprall wurde die vorausfahrende Person, die nicht ihren Sicherheitsgurt angelegt hatte, leicht verletzt.

Heilbronn: 16.000 Euro Schaden durch Vorrangverstoß in Kreuzung

Bei einer Kollision am späten Freitagabend, gegen 22.15 Uhr, im Kreuzungsbereich Theresienstraße - Karlsruher Straße in Heilbronn kam es aufgrund eines Vorrangverstoßes zu einem Sachschaden in Höhe von rund 16.000 Euro. Trotz des hohen Sachschadens wurde niemand verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: 1.500 Euro Schaden nach Verkehrsunfallflucht - Wer kann Hinweise geben?

Eine unbekannte Person touchierte vermutlich beim Ausparken im Zeitraum zwischen Freitag den 17.03.2023 13:30 Uhr und Mittwoch den 22.03.2023 17:00 Uhr einen am Fahrbahnrand der Happelstraße in Heilbronn geparkten SEAT Leon und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Da das beschädigte Fahrzeug über mehrere Tage nicht bewegt wurde kann der Tatzeitraum nicht enger definiert werden. Der Schaden befindet sich an der vorderen linken Fahrzeugseite und wurde auf 1.500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 entgegen.

Heilbronn: Pedelecdiebstahl nach Friseurbesuch - Wer kann Hinweise geben?

Im kurzen Zeitraum eines Friseurbesuchs kam es am Freitagvormittag durch unbekannten Täter in der Hohenstaufenstraße in Heilbronn zum Diebstahl eines Pedelecs. Das Pedelec von CUBE, mit einem Verkaufswert von 3.000 Euro, war mit einem Fahrradschloss an einem Zaun gesichert. Die Diebe begaben sich offenbar zwischen 10 Uhr und 11 Uhr zu dem Rad, brachen das Schluss auf und nahmen das Pedelec mit. Zeugenhinweise können an das Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 7479-0 herangetragen werden.

