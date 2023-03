Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Diebstahl von Katalysator

Worms (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde an einem in der Hochheimer Straße geparkten PKW der Katalysator herausgeschnitten und entwendet. Das Auto wurde am Samstag gegen 21:00 Uhr dort geparkt, der Diebstahl am Folgetag gegen 09:50 Uhr festgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem/den unbekannten Täter/n geben können.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

