Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Kollisionen zwischen PKW`s und kreuzenden Rehen

B47 Hohen-Sülzen und L455 Offstein (ots)

Am Freitagabend, dem 24. März 2023 gegen 20:00 Uhr ereigneten sich zeitgleich zwei Wildunfälle zwischen jeweils einem PKW und einem kreuzenden Reh. In beiden Fällen kam der PKW-Fahrer mit dem Schrecken davon und es entstand lediglich Sachschaden an dem PKW. Jedoch verendeten in beiden Fällen die verunfallten Rehe noch an der Unfallörtlichkeit. Aufgrund der vermehrten Wildunfälle werden die Verkehrsteilnehmer nochmals erinnert, dass insbesondere in der Dämmerung und frühen Abendstunden im ländlichen Raum es vermehrt zu Wildwechsel kommt und diese gerade mit größeren Tieren wie Rehen und Wildschweinen nicht ungefährlich sein können.

