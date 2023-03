POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Motorrad

Worms (ots) - Am gestrigen Donnerstag kam es in den frühen Morgenstunden zu einem Einbruchsversuch in eine Tankstelle in der Mainzer Straße. Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach der Tat vorläufig festgenommen werden und sitzt nun in Untersuchungshaft. Um kurz vor 02 Uhr meldeten gleich mehrere Zeugen eine Person, die wiederholt mit einem Stein auf die ...

