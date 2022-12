POL-PDTR: Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigung an PKW, Eurener Straße

Trittenheim (ots) - In der Zeit von Donnerstag, dem 22.12.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 23.12.2022, 02:10 Uhr, kam es in der Metzgerei Kaspari in der Moselweinstraße in Trittenheim zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter versuchte, die Glasschiebetüren im Eingangsbereich aufzuhebeln. Dies gelang nur zum Teil, da sich die beiden Schiebeelemente in der Zarge verkeilten. Die entstandene Öffnung ...

