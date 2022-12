Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchter Einbruch in Metzgerei

Trittenheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 22.12.2022, 20:00 Uhr bis Freitag, 23.12.2022, 02:10 Uhr, kam es in der Metzgerei Kaspari in der Moselweinstraße in Trittenheim zu einem versuchten Einbruchdiebstahl. Ein bisher unbekannter Täter versuchte, die Glasschiebetüren im Eingangsbereich aufzuhebeln. Dies gelang nur zum Teil, da sich die beiden Schiebeelemente in der Zarge verkeilten. Die entstandene Öffnung war für den Einstieg zu klein, worauf der Täter von seinem weiteren Vorhaben abließ. Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

