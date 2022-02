Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sonne hat geblendet

Jena (ots)

Weil die Sonne tief entgegenstand, ereignete sich ein Unfall am Montagvormittag in der Talstraße. Eine 64-jähriger Radfahrer befuhr die Talstraße und wurde durch die Sonne geblendet. Hierbei übersah er ein am rechten Fahrbahnrand abgeparktes Krad und kollidierte mit diesem. Durch den Aufprall kam der Radfahrer zu Fall und verletzte sich leicht. Sowohl am Fahrrad als auch am Krad entstand Sachschaden.

