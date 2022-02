Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrverbot droht

Apolda (ots)

In Apolda, in der Sulzaer Straße führten Beamte der Einsatzunterstützung Jena am 21.02.2022, zwischen 07:00 Uhr und 13:00 Uhr eine Geschwindigkeitskontrolle durch. 620 Fahrzeuge durchfuhren die Kontrollstelle. Hiervon gab es erfreulicherweise nur 22 Beanstandungen, wovon sich 21 im Verwarngeld- und eine im Bußgeldbereich bewegen. Die höchstgemessene Geschwindigkeit betrug 93 km/h bei erlaubten 50 km/h. Dieser Fahrzeugführer hat obendrein mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell