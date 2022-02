Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unter Drogen

Weimar (ots)

In Oberweimar geriet am Montagmittag der 52-jährige Fahrer eines Peugeots in eine Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit ergaben sich Anhaltspunkte, dass der Weimarer unter dem Einfluss berauschender Mittel stehen könnte. Dieser Verdacht bestätigte sich nach dem durchgeführten Drogenvortest, welcher positiv auf die Einnahme verbotener Substanzen reagierte. Zumindest muss sich der Mann keine Gedanken über die Auswirkungen auf seinen Führerschein machen. Den besaß er nämlich ohnehin nicht.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell