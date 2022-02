Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeugbrand

Weimar (ots)

Ein technischer Defekt scheint die Ursache für einen Fahrzeugbrand am Montagnachmittag in Schöndorf zu sein. Kurz nachdem der Fahrer den Kleintransporter bestiegen hat und losgefahren ist, brach das Feuer aus. Nur wenige Minuten später stand das Fahrzeug in Vollbrand. Der 66-jährige Fahrzeugnutzer konnte dieses verlassen, ohne dass er Verletzungen erlitt. Am Transporter selbst entstand Totalschaden. Auch die Fahrbahnoberfläche wurde durch den Brand in Mitleidenschaft gezogen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell