Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fernsehgeräte entwendet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Wie am Sonntagabend bekannte wurde, haben Unbekannte aus einer Unterkunft in Eisenberg insgesamt neun Fernsehgeräte inclusive der Halterung entwendet. Wie der oder die Täter ins Objekt gelangten ist bisher unklar, da keinerlei Aufbruchspuren am Gebäude festgestellt werden konnten. Als Tatzeitraum gab die Zeugin die vergangenen drei Wochen an. Hinweise auf die Langfinger gibt es aktuell nicht, die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell