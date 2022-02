Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vier fremde Pferde gestrandet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Vier fremde Pferde meldete am Sonntagmittag ein Pferdebesitzer aus Nausnitz. Die Tiere haben sich auf seiner Koppel eingefunden und der Zeuge konnte diese nicht zuordnen. Der Mann sicherte die Huftiere erstmal in einem Stall und informierte danach die Polizei, um so den möglichen Besitzer zu erreichen. Durch die Beamten wurde versucht verschiedene Pferdebesitzer telefonisch zu erreichen, was allerdings nicht gelang. Kurze Zeit später meldete sich der Mann aber erneut und teilte mit, dass sich die Besitzerin bei ihm eingefunden habe und man die Tiere unversehrt übergeben konnte.

