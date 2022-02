Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Freund und Helfer

Weimar (ots)

Eine 78-jährige Frau aus Bad Berka informierte am Montagabend die Polizei, weil sie ominöse Anrufe auf ihrem Telefon erhielt. Bereits am Vorabend sei es zu selbigen Anrufen ab etwa 23:00 Uhr gekommen. Erst gegen 02:00 Uhr endeten diese. Laut Angaben der Frau würde nie jemand am anderen Ende der Leitung sein. Vermutlich ging sie von einer Vorbereitungshandlung zu einer Betrugsmasche aus und bat die Polizeibeamten sich der Problematik anzunehmen. Was diese auch taten. Als sie in der Wohnung der Frau waren und ein neuerlicher Anruf einlief, stellte sich heraus, dass es sich gar nicht um einen Anruf handelte. Ausversehen hatte die Frau die Weckfunktion ihres Telefons auf 23:00 Uhr programmiert und bei jedem Mal "annehmen" lediglich die Snooze-Funktion getätigt. Im Handumdrehen hörten die "Anrufe" dann auf und die Bad Berkaerin fand zur Ruhe.

