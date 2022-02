Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hinterlassenschaft schon entsorgt

Jena (ots)

Zwischen Samstag und Sonntag verschaffte sich ein Unbekannter widerrechtlich Zutritt zu einem Geschäft in der Jenaischen Straße. Mit einem unbekannten Hebelwerkzeug öffnete dieser gewaltsam die Tür. Aus dem Innenraum entwendete der Täter dann einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag. Noch bevor er sich in unbekannte Richtung entfernte, verrichtete der Langfinger noch seine Notdurft in einem Gefäß im Geschäftsraum. Jedoch erfolgte bereits vor Eintreffen der Beamten die vollständige Entsorgung der biologischen Masse.

