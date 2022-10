Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg-Haslach: Täterfestnahme - 28 Jahre alter Mann wirft Fensterscheibe ein und stiehlt Fahrrad

Stadtkreis Freiburg (ots)

Ein per Haftbefehl gesuchter 28-jähriger Tatverdächtiger soll am Freitagmorgen, 21.10.2022, gegen 01:15 Uhr ein Fahrrad aus einem Fahrradgeschäft im Langackerweg in Freiburg gestohlen haben. Hierfür beschädigte er ein Schaufenster mit Hilfe einer mobilen Kunststoffplatte, welche der Tatverdächtige zuvor von einer nahegelegenen Baustelle entfernt hatte. Zeugen konnten den 28-Jährigen bei der Tat beobachten und die Polizei verständigen.

Der Polizei gelang noch am Tatort die Festnahme des Tatverdächtigen und die Sicherstellung des entwendeten Fahrrades. Wie sich nachträglich durch die polizeilichen Ermittlungen herausstellte, lag gegen den Mann ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Dortmund vor, weshalb dieser in die Justizvollzugsanstalt Freiburg eingeliefert wurde.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell