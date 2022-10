POL-FR: Grenzach-Wyhlen: zwei Autoreifen abgestochen - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Ein 25-jähriger Pkw-Fahrer kam am Freitag, 21.10.2022, gegen 00.40 Uhr in der Belchenstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einer Straßenlaterne, welche umstürzte. Es wurde niemand verletzt. Am Pkw soll ein wirtschaftlicher Totalschaden eingetreten sein. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 33.500 Euro geschätzt. Neben der Polizei waren auch die Feuerwehr und der ...

