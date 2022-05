POL-HAM: Zeugen nach Firmeneinbruch gesucht

Hamm-Pelkum (ots) - Unbekannte brachen zwischen Freitag, 27. Mai, 20.15 Uhr, und Samstag, 28. Mai, 0.45 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Weetfelder Straße ein. Die Einbrecher schlugen das Glas der Terrassentür ein und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zur Tatbeute kann noch keine Angabe gemacht werden. Hinweise zu verdächtigen Personen und Fahrzeugen nimmt ...

mehr