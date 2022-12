Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit Pferd

Schweich (ots)

Am 20.12.2022 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der L 2 zwischen Orenhofen und Rothaus ein leichter Zusammenstoß zwischen einem weißen Pferd und einem PKW. Das Pferd wurde hierdurch augenscheinlich nicht verletzt. Im Nachhinein stellte der Fahrer des PKW fest, dass es zu einem Lackschaden in geringerer Höhe an seinem PKW gekommen war. Personen, die Hinweise zu einem Halter von drei weißen Pferden in diesem Bereich geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06502/9157-0 mit der Polizeiinspektion Schweich in Verbindung zu setzen.

