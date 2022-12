POL-PDTR: Wohnungsbrand führt zur Straßensperrung

Trier (ots) - Am 19.12.2022, gegen 07:25 Uhr , befuhr ein PKW-Fahrer die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Im Speyer. Ebenfalls in gleicher Richtung fuhr ein LKW auf der rechten der drei Fahrspuren in Richtung Luxemburger Straße. Im Verlauf der Brück vollzog der LKW-Fahrern insgesamt zwei Spurwechsel, um ebenfalls in Richtung Im Speyer fahren zu können. Hierbei übersah der LKW-Fahrer beim Spurwechsel den links den ...

