Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht Konrad-Adenauer-Brücke Trier

Trier (ots)

Am 19.12.2022, gegen 07:25 Uhr , befuhr ein PKW-Fahrer die Konrad-Adenauer-Brücke in Richtung Im Speyer. Ebenfalls in gleicher Richtung fuhr ein LKW auf der rechten der drei Fahrspuren in Richtung Luxemburger Straße. Im Verlauf der Brück vollzog der LKW-Fahrern insgesamt zwei Spurwechsel, um ebenfalls in Richtung Im Speyer fahren zu können. Hierbei übersah der LKW-Fahrer beim Spurwechsel den links den neben sich fahrenden PKW, wodurch es zum Zusammenstoß kam. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seinen Fahrt in Richtung Eurener Straße fort.

Zeugen, die Hinweise zum flüchtigen LKW oder dem Unfallhergang machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion in Trier unter der 0651/9779-5210 in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell