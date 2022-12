Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Schweich (ots)

Am Dienstag, dem 20.12.2022, gegen 21:45 Uhr, ereignete sich auf der L 141 zwischen Föhren und Schweich ein Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer des alleinbeteiligten PKW verletzt wurde. Der 21-jährige Fahrer befuhr die Landstraße von Föhren kommend in Fahrtrichtung Schweich. Aus bisher ungeklärter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr in den Grünstreifen, überschlug sich und blieb dort auf dem Dach liegen. Der Fahrzeugführer konnte sich leichtverletzt aus dem Wagen befreien, wurde anschließend in einem Rettungswagen versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Der PKW musste geborgen und abgeschleppt werden. Hierzu wurde die Straße kurzzeitig gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Schweich, Tel.: 06502-91570, in Verbindung zu setzen.

