Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Vorweihnachtliche Geschwindigkeitsmessung auf der B270

Sienhachenbach (ots)

Am 21. Dezember wurde durch Beamte der Bereitschaftspolizei im Auftrag der Polizeiinspektion Idar-Oberstein eine dreistündige Verkehrskontrolle mit dem Schwerpunkt Geschwindigkeit durchgeführt. Die Mess- und Kontrollstelle befand sich in einer 60er-Zone auf der B 270 in Höhe der Einmündung zu Sienhachenbach. Von ca. 70 gemessenen Fahrzeugen wurden insgesamt 21 Geschwindigkeitsverstöße und eine Strafanzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis festgestellt und geahndet. Der Tagesschnellste fuhr mit einer Geschwindigkeit von 102 km/h in die Messstelle ein. In Anbetracht der Vielzahl an erheblichen Geschwindigkeitsverstößen und der Tatsache, dass nicht angepasste Geschwindigkeit eine der häufigsten Unfallursachen ist, werden in naher Zukunft weitere Lasermessungen auf der B270 erfolgen.

