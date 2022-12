Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht durch einen LKW - Zeuge gesucht

Immert / B327 (ots)

Am Abend des 21.12.22 kam es gegen 22:20 Uhr auf der B 327 in der Nähe der Ortslage Immert zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem LKW. In einem zweispurigen Teilstück in Fahrtrichtung Morbach beabsichtigte der Fahrer eines rot-gelb gestreiften PKW einen LKW zu überholen. Aus bisher noch nicht abschließend geklärten Gründen kam es beim Wiedereinscheren des PKW nach rechts zu einem seitlichen Zusammenstoß mit dem LKW. Dieser setzte seine Fahrt jedoch fort, ohne auf den Unfall zu reagieren. Am PKW entstand ein erheblicher Schaden entlang der Beifahrerseite. Am LKW dürfte ein korrespondierender Schaden an der Fahrerseite entstanden sein. Die Schadenssumme beläuft sich auf einen mittleren bis hohen vierstelligen Bereich.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem LKW verlief negativ.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Morbach nun nach dem unfallbeteiligten LKW-Fahrer sowie einem möglichen Unfallzeugen. Bei diesem könnte es sich um den Fahrer eines weißen PKW handeln, der unmittelbar vor der Kollision im gleichen zweispurigen Abschnitt der B 327 vom Unfallverursacher überholt wurde.

