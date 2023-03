Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig

Worms (ots)

Am Freitagabend zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr lief die 13-jährige Schülerin aus Worms mit ihrer 15-jährigen Freundin aus Richtung Albert Schulte Park in Richtung Neuhausen (Gautunnel). Hierbei überquerte sie den Fußgängerüberweg am Kreisverkehrsplatz Gaustraße / Pfortenring im Bereich der Ausfahrt zum Busbahnhof.

Als die 13-Jährige sich bereits auf dem Überweg befunden hatte wird sie von einem dunkeln Mercedes angefahren, welcher sie mit seiner linken Front an der Hüfte touchierte. Hierbei stürzte die Schülerin rückwärts zu Boden und verletzte sich am Becken. Sie klagte zudem über Rücken- und Kopfschmerzen. Der Mercedes bog in die Straße zum Busbahnhof ab und fuhr ohne sich um die verletzte Fußgängerin zu kümmern weiter. Von dem Mercedes konnte das Kennzeichen teilweise abgelesen werden.

Die verletzte 13-jährige begab sich zunächst mit ihrer Freundin nach Hause und erschien im Anschluss eine knappe Stunde später mit ihrer Mutter bei der Polizei.

Die Polizei Worms bittet in Fällen einer Verkehrsunfallflucht am besten sofort die 110 zu wählen, damit mögliche Fahndungsmaßnahmen schnellstmöglich eingeleitet werden können um dadurch auch den Verursacher ermitteln zu können. Der Täter einer Verkehrsunfallflucht kann mit Freiheitsstraße bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft werden.

Im vorliegenden Fall bittet die Polizei mögliche Zeugen sachdienliche Hinweise unter 06241 852 0 zu melden.

