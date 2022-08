Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Alkoholisierter Mann bewarf Passantinnen und Kind auf Bahnsteig mit Steinen und griff eingesetzte Polizisten an

Melle (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde die Polizei zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung zum Meller Bahnhof gerufen. Zwei Frauen und ein Kind wurden von einem Mann mit Steinen beworfen.

Als eine 39-Jährige mit ihrem Kind das Bahngleis betrat, bemerkte sie, dass ein Mann Steine auf eine Frau warf, die sich auf einer Bank ausruhte und schlief. Die Mutter forderte den Mann auf, dies zu unterlassen, woraufhin er anfing mit Steinen auch in ihre Richtung zu werfen. Zum Teil verfehlten die Wurfgeschosse die Osnabrückerin und ihren Sohn nur knapp. Die Osnabrückerin weckte anschließend die Schlafende und beide Frauen begaben sich mit dem Kind aus dem Bahnhofsgebäude in Sicherheit. Ein weiterer Zeuge verständigte zeitgleich die Polizei. Als zwei Beamte auf dem Bahnsteig eintrafen, wurden diese unvermittelt durch den Mann mit Faustschlägen und Tritten angegriffen. Nur unter erheblicher Gegenwehr konnten sie den alkoholisierten Beschuldigten zu Boden bringen. Nachdem weitere Kollegen zur Unterstützung hinzukamen, leistete der polizeibekannte 55-Jährige weiterhin vehement Widerstand. Bei dem tätlichen Angriff wurden insgesamt vier Polizeibeamte, darunter zwei Polizistinnen, leicht verletzt. Eine von ihnen konnte ihren Dienst nicht fortsetzen. Die Staatsanwaltschaft beantragte eine Blutentnahme bei dem Mann, welche ein Richter anordnete. Ein freiwilliger Atemalkoholtest konnte nicht durchgeführt werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der 55-Jährige in einer Fachklinik untergebracht.

