POL-PDWO: Nicht an das neue Versicherungskennzeichen gedacht

Worms (ots) - Am Donnerstag (23.03.2023) kommt es im Stadtgebiet Worms vermehrt zu Betrugsversuchen in Form von Schockanrufen. Die Variante der so genannten Schockanrufe wenden Betrüger vor allem bei älteren Menschen an. Sie melden sich per Telefon bei ihren Opfern und behaupten, dass ein Enkel oder ein anderer naher Verwandter schwer erkrankt, in einen Verkehrsunfall, ein Strafverfahren oder ein anderes schreckliches Ereignis verwickelt sei und deshalb dringend ...

