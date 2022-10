Polizei Hamburg

POL-HH: 221007-4. Zeugenaufruf nach Raub auf eine 86-Jährige in Hamburg-Eppendorf

Hamburg (ots)

Tatzeit: 06.10.2022, 14:25 Uhr; Tatort: Hamburg-Eppendorf, Eppendorfer Landstraße/Kellinghusenpark

Bei einem Raubüberfall auf eine Seniorin erbeutete ein noch unbekannter Täter die goldene Armkette der Frau. Das Eimsbütteler Raubdezernat (LKA 134) sucht Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen ging die 86-Jährige durch den Kellinghusenpark in Richtung der Eppendorfer Landstraße. Dort war ihr ein Mann, der ein Fahrrad mit sich geführt hatte, aufgefallen. Kurze Zeit später wurde sie unvermittelt von ihm angegriffen. Der Täter griff zielgerichtet an den Hals der Seniorin und riss ihr die getragene Perlenkette ab, die dadurch kaputtging und deshalb nicht in den Besitz des mutmaßlichen Räubers gelangte. Im weiteren Verlauf riss der Täter der Frau eine goldene Armkette vom Handgelenk und versuchte, ihren mitgeführten Beutel zu entreißen. Die Dame widersetzte sich dem Räuber und schrie lautstark um Hilfe, sodass der Täter mit seiner Beute in den Kellinghusenpark flüchtete.

Die 86-Jährige stürzte in Folge der Rangelei und zog sich hierbei eine Fraktur des Handgelenkes zu.

Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Funkstreifenwagen führte nicht zur Festnahme des Räubers. Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - etwa 175 - 180 cm - dickliche Statur - dunkle Haare - "südländisches" Erscheinungsbild - dunkel gekleidet - führte ein Fahrrad mit blauem Vorderreifen mit sich

Das zuständige Raubdezernat der Region Eimsbüttel (LKA 134) führt die Ermittlungen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können oder Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben, sich beim Hinweistelefon der Polizei unter 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden.

In zwei ähnlich gelagerten Fällen führte die Ortung eines in Billstedt geraubten iPhones und eines nur wenig später aus der Hand gerissenen Samsung-Handys in Jenfeld gestern Abend zur vorläufigen Festnahme eines 30-jährigen Serben. Polizisten der Polizeikommissariate 38 und 42 konnten den Tatverdächtigen zuvor in einem Einfamilienhaus in Barsbüttel (Schleswig-Holstein) lokalisieren. Der Serbe wurde heute Vormittag von Ermittlern des Raubdezernats der Region Mitte II (LKA 164) dem Untersuchungsgefängnis Hamburg zugeführt. Ein Haftrichter erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Mx.

