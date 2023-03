Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Einbruch in Aussiedlerhof

Worms (ots)

Am 25.03.2023, zwischen 14:50 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus im Bereich des Aussiedlerhofs Gärtnerei Tils in Worms. Der oder die Täter drangen gewaltsam in das Haus ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in mittlerer, vierstelliger Höhe. Durch einen Nachbarn wurde zur Tatzeit ein verdächtiger PKW festgestellt. Es handelte sich um einen schwarzen PKW der Marke VW, Typ: Golf 7, mit auffällig getönten Scheiben und einem Kennzeichen mit der Städtekennung SIM für Simmern (Rhein-Hunsrückkreis). Zeugen die Hinweise zur Tat oder zu dem festgestellten PKW geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Worms, Tel.: 06241/852-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell