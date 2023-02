POL-GT: PKW-Aufbruchserie in Avenwedde-Bahnhof

Gütersloh (ots) - Langenberg/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (23.02. - 24.02.) wurden in Langenberg, Orsteil Benteler und in Rheda-Wiedenbrück, Ortsteil Lintel diverse Firmenbullis aufgebrochen. Angegangen wurden Bullis an folgenden Orten: - Langenberg (Benteler), Firmengelände am Grünen Weg - Rheda-Wiedenbrück (Lintel), Firmengelände am Nickelweg und an der Zinkstraße An allen drei ...

