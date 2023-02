Polizei Gütersloh

POL-GT: Werkzeuge aus mehreren Firmenbullis gestohlen

Gütersloh (ots)

Langenberg/ Rheda-Wiedenbrück (FK) - In der Nacht zu Freitag (23.02. - 24.02.) wurden in Langenberg, Orsteil Benteler und in Rheda-Wiedenbrück, Ortsteil Lintel diverse Firmenbullis aufgebrochen.

Angegangen wurden Bullis an folgenden Orten: - Langenberg (Benteler), Firmengelände am Grünen Weg - Rheda-Wiedenbrück (Lintel), Firmengelände am Nickelweg und an der Zinkstraße

An allen drei Örtlichkeiten wurden aus den aufgebrochenen Fahrzeugen hochwertige Werkzeuge entwendet. Ein Tatzusammenhang ist anzunehmen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Taten machen? Wer hat verdächtigte Personen in der Nacht beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell