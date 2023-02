BPOL-KL: Bundespolizei vollstreckt drei Haftbefehle

Mainz (ots) - Am 5. Februar 2023 wurde ein 23- jähriger Somali am Hauptbahnhof Mainz polizeilich kontrolliert. Dabei wurde ein bestehender Haftbefehl des AG Mainz wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt. Der Polizeipflichtige wurde hiernach zu einer Geldstrafe in Höhe von 900,00 EUR verurteilt. Da er diese nicht aufbringen konnte, musste er die fällige Ersatzfreiheitsstrafe von 60 Tagen in ...

