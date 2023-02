Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizei bittet um Hinweise - Schlägerei nach dem Spiel des 1. FCK - Holstein Kiel

Kaiserslautern (ots)

Am Samstagnachmittag, den 4. Februar 2023 soll es gegen 16:00 Uhr, im Rahmen der Abreisephase der Fußballbegegnung des 1. FC Kaiserslautern gegen Holstein Kiel, zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Anhängern des 1. FC Kaiserslautern, auf dem Bahnsteig 1 am HBF Kaiserslautern, gekommen sein. Im Anschluss stieg die Personengruppe in die RB 38089 Richtung Ludwigshafen HBF ein. Hier soll sich die Auseinandersetzung derart zugespitzt haben, dass die Personengruppe sich gegenseitig mit Schlägen und Tritten traktierte.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet mögliche Zeugen um Hinweise bzgl. der genannten Auseinandersetzung unter 0631-34073-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de

