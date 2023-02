Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schlägerei im Zug von Lauterecken-Grumbach nach Lohnweiler

Lauterecken-Grumbach (ots)

Am 31. Januar 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 20:00 Uhr von der Notfallleitstelle Karlsruhe darüber informiert, dass es in der RE 12981 von Lauterecken-Grumbach nach Lohnweiler zu einer Schlägerei zwischen fünf Jugendlichen gekommen sei. Eine Streife begab sich unverzüglich zum Haltepunkt Lohnweiler um den Sachverhalt aufzuklären. Hier traf die Streife die diensthabende Zugbegleiterin an, die die Personengruppe mittlerweile trennen konnte. Nach Angaben der Beteiligten kam es bereits im Vorfeld zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen den Jugendlichen am Bahnhof Lauterecken-Grumbach. Im Anschluss stiegen alle Personen in den Zug ein. Hier würgte der 23-jährige Beschuldigte mutmaßlich die 18-jährige Geschädigte, weshalb die beiden 18 und 19 Jahre alten Begleiter der 18-jährigen einschritten. Daraufhin kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 23-jährigen und den beiden Begleitern der Geschädigten. Dabei schlugen sich die Kontrahenten mehrfach mit der Faust ins Gesicht, wobei der Beschuldigte im Anschluss aus der Nase blutete. Der anwesenden Zugbegleiterin gelang es die Situation zu beruhigen und die Personen zu trennen. Dabei wurde sie von einem der Streithähne als "Nutte" beleidigt. Durch die eingesetzten Beamten wurden die Personalien aller Beteiligten festgestellt und eine ärztliche Versorgung der Verletzten durch einen Rettungswagen veranlasst. Nachdem die polizeilichen Maßnahmen abgeschlossen waren, wurden drei Personen durch die Zugbegleiterin von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Die Ermittlungen zu dem Vorfall dauern an und entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

