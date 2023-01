Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Bundespolizisten haben den richtigen Riecher

Landau (ots)

Im Rahmen einer Zugstreife kontrollierten zwei Bundespolizisten am 26. Januar 2023 gegen 19:15 Uhr einen Mann in der Regionalbahn auf der Strecke Winden - Landau. Der 20-Jährige fiel den Beamten aufgrund seiner geröteten Augen auf und gab sich während der polizeilichen Kontrolle auffallend nervös. Auf Nachfrage, ob er verbotene Gegenstände mitführte wurde der Mann aggressiv und verweigerte vehement den Einblick in seinen Rucksack und versuchte sich der weiteren Kontrolle und Durchsuchung seiner Tasche zu entziehen. Auch im weiteren Verlauf leistete er Widerstand. Die Polizisten verließen mit dem Mann den Zug am Hbf in Landau und wiesen ihn auf die Aufzeichnung durch die Bodycam hin, worauf der Mann sich langsam etwas beruhigte. So kam der Herr letztlich nicht umhin die mitgeführten Betäubungsmittel an die Streife auszuhändigen. In Absprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde neben dem Marihuana auch das Mobiltelefon beschlagnahmt sowie eine Blutprobe angeordnet. Der junge Mann konnte nach Abschluss der Maßnahmen seinen Weg fortsetzen. Die Drogen wurden an die zuständige Kriminalinspektion in Landau übergeben. Der Beschuldigte wird sich wegen des Drogenbesitzes sowie Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen.

