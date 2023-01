Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Exhibitionist fährt ohne Ticket von Saarbrücken HBF nach Bad Kreuznach HBF

Bad Kreuznach (ots)

Am Mittwochmorgen, den 25. Januar 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern gegen 9:20 Uhr darüber informiert, dass sich in der RE 29509 von Saarbrücken HBF nach Bad Kreuznach HBF ein 40- jähriger Mann befindet, der ohne gültigen Fahrschein unterwegs ist und sich an seinem Glied manipulierte. Der Polizeipflichtige war mit einer zerrissenen Hose bekleidet und sein Unterkörper war mit einer Decke umwickelt. Seine Hand befand sich in der Hose und es konnte durch die anwesende Zugbegleiterin beobachtet werden, wie dieser Auf- und Abwärtsbewegungen durchführte. Sein Glied war dabei nicht zu sehen. Da sich die 28-jährige Geschädigte belästigt fühlte und der Beschuldigte keinen Fahrschein vorweisen konnte, wurde dieser bereits am HBF Neunkirchen/Saar aufgefordert den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er zunächst nach, stieg allerdings kurz nach dem Ausstieg wieder in den Zug ein und konnte kurze Zeit später erneut durch die Geschädigte angetroffen werden. Eine Streife des Bundespolizeireviers Bad Kreuznach erwartete den Herrn bereits am HBF Bad Kreuznach. Hier konnte die Identität des Beschuldigten festgestellt werden und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen verblieb der polizeibekannte Beschuldigte auf freiem Fuß. Im Anschluss verließ er den Hauptbahnhof Bad Kreuznach. Ein Ermittlungsverfahren wegen exhibitionistischen Handlungen sowie dem Erschleichen von Leistungen wurde eingeleitet.

