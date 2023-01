Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mädchen bleibt allein am Bahnsteig zurück

Mainz (ots)

Reisende wurden am 24. Januar 2023 gegen Mittag auf ein 10-jähriges eritreisches Mädchen aufmerksam, dass alleine im Hauptbahnhof Mainz am Bahnsteig mit einem leeren Kinderwagen stand. Es stellte sich heraus, dass die Mutter mit zwei weiteren Kleinkindern den Zug bestiegen hatte und die 10-Jährige nicht rechtzeitig mit dem Kinderwagen hinterherkam. Das Mädchen wurde in Obhut genommen und Polizeibeamte der Bundespolizei in Mainz kontaktierten die Mutter telefonisch, welche kurz darauf ihre Tochter wieder in die Arme schließen konnte.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell