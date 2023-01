Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zugbegleiter wirft Reisende aus dem Zug

Limburgerhof (ots)

Am 24. Januar 2023 gegen 22:00 Uhr wurde eine bisher unbekannte Geschädigte seitens des Zugbegleiters aus dem Zug gestoßen. Der Vorfall ereignete sich in der S-Bahn auf der Strecke von Ludwigshafen am Rhein Richtung Neustadt an der Weinstraße nach einer Fahrkartenkontrolle, bei der die vermutlich Minderjährige, kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Der Zugbegleiter packte die Geschädigte am Arm und verbrachte sie grob Richtung Zugausgang. Nach Halt des Zuges am Bahnhof Limburgerhof wurde das Mädchen durch den 56-jährigen Zugbegleiter aus dem Zug gestoßen. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sprachen den Zugbegleiter daraufhin an und notierten sich seinen Namen. Im Anschluss zeigten sie den Vorfall bei der Polizei an. Weitere Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben sowie die Geschädigte werden gebeten sich bei der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern unter 0631-34073-0 oder per Email an bpoli.kaiserslautern@polizei.bund.de zu melden.

