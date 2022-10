POL-EL: Schüttorf - Citroën beschädigt

Nordhorn (ots) - Am Samstag wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz an der Tannenstraße in Nordhorn alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es gegen 19.10 Uhr zu einem Brand in einer Wohnung im Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr war mit neun Fahrzeugen vor Ort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur ...

