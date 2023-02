Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann versucht sich Zutritt zum Führerstand im Zug zu verschaffen

Bad Sobernheim/Martinstein (ots)

Am Dienstagabend, dem 31. Januar 2023 wurde die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern seitens der Notfallleitstelle Frankfurt am Main darüber informiert, dass eine Person versucht in das Führerhaus des Zuges auf der Strecke von Saarbrücken nach Mainz einzudringen und der Lokführer polizeiliche Unterstützung benötigt. Da keine eigenen Kräfte verfügbar waren, wurde die Polizeiinspektion Kirn um Unterstützung gebeten. Eine Streife fuhr den Bahnhof Bad Sobernheim an und wurde dabei über folgenden Sachverhalt unterrichtet. Ein 24-jähriger Syrer fiel während der Zugfahrt unangenehm durch lautes Herumschreien und Telefonieren auf, weshalb sich einige Reisende bei dem Lokführer über dieses Verhalten beschwerten. Der Lokführer sprach den Beschuldigten daraufhin an und bat diesen sein störendes Verhalten abzustellen. Im Anschluss ging der Lokführer wieder den Führerstand des Zuges. Scheinbar fühlte sich der Mann durch die Aufforderung provoziert, folgte dem Lokführer Richtung Führerhaus, schlug mehrfach heftig gegen die Tür und versuchte sich Zutritt zum Führerstand zu verschaffen. Um ein Zerbrechen des Glases in der Tür zu verhindern, öffnete der Lokführer diese und konnte den 24-jährigen nur mit Hilfe eines Zugbegleiters zurückdrängen. Daraufhin musste ein Nothalt am BHF Martinstein durchgeführt werden. Nachdem der Beschuldigte sich wieder beruhigte konnte die Fahrt bis zum Bahnhof Bad Sobernheim fortgesetzt werden. Dort wurden die Personalien des Beschuldigten durch die Beamten der PI Kirn festgestellt und der Beschuldigte verließ anschließend freiwillig den Zug. Gegen den Beschuldigten wird nun wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell