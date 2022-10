POL-NB: Brand eines Einfamilienhauses in Niepars (VR)-67-jährige Bewohnerin vermisst

Grimmen (ots) - Am 10.10.2022 gegen 22:20 Uhr, wurde die Polizei durch die Rettungsleitstelle Vorpommern-Rügen über den Brand in einem Mehrfamilienhaus in Grimmen Süd-West informiert. Nach ersten Erkenntnissen ging der Brand von einem Keller des Hauses aus. Die Mieter des Hauses wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Zwei evakuierte Personen wurden durch die Rauchentwicklung leicht verletzt und ins Krankenhaus ...

