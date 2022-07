LPI-GTH: Zweimaliger versuchter Einbruch

Tonna - Landkreis Gotha (ots) - Unbekannte brachen im Zeitraum von Donnerstag, 13.07.2022, 21:00 Uhr bis Samstag, 16.07.2022, 13:00 Uhr in der Straße Fixe Idee in Tonna in ein Wochenendhaus eines 45-jährigen ein und verursachten hierbei einen Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der oder die Täter flohen anschließend mit einer entwendeten Solaranlage im Wert von 2.000 Euro in unbekannte Richtung. Zeugen, die ...

