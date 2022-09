Polizei Bielefeld

POL-BI: Senior ermittelt Handyräuber - U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstagabend, 20.09.2022, entwendete ein 18-Jähriger das Mobiltelefon eines 75-jährigen Bielefelders im Bereich des Altstädter Kirchplatzes. In der Nacht zu Mittwoch informierte der Beraubte die Polizei, da er den Täter aufgespürt hatte. Der Handyräuber wurde festgenommen und ging in U-Haft.

Gegen 21:05 Uhr informierte ein 75-jähriger Bielefelder die Polizei darüber, dass er durch einen unbekannten jungen Mann stark angerempelt wurde. Der Unbekannte hatte dabei vermutlich sein Handy aus einer Tasche entwendet. Durch einen Ausfallschritt sei er glücklicherweise nicht gestürzt und konnte den Räuber sofort zur Rede stellen und zumindest dessen vordere Taschen vergeblich abtasten. Der Räuber gab sich zuerst unschuldig, riss sich dann jedoch los und rannte in Richtung Steinstraße weg.

Eine in der Handyhülle befindliche Bankkarte des Bielefelders nutze der Räuber kurz darauf, um Einkäufe zu bezahlen.

Kurz nach Mitternacht informierte das wachsame Opfer die Polizei über die Sichtung des Räubers im Bereich der Stadtbahnhaltestelle "Hauptbahnhof". Dort konnte der 18-Jährige ohne festen Wohnsitz schließlich durch die alarmierten Polizeibeamten festgenommen werden. Die Beute wurde sichergestellt und dem Senioren zurückgegeben.

Am Mittwochnachmittag, den 21.09.2022, wurde der Räuber dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Bielefeld vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

