Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Quadfahrer beschädigt Schranke zur Tiefgarage Am Hundermarkt

Stadthagen (ots)

Bereits am 20.07.22, in der Zeit um etwa 22.00 Uhr, kam es in der Tiefgarage Am Hundemarkt zu einer Beschädigung an der Einfahrtschranke am Ticketautomaten. Auf Videoaufnahmen ist zu erkennen, dass ein Quadfahrer mehrfach die Rampe zur Tiefgarage herunterfährt und dabei versucht, mit dem kleinen Fahrzeug neben der Schranke vorbeizufahren. Dabei wird diese jedoch beschädigt/verbogen. Der Verursacher entfernt sich später vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter Tel. 05721/40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell