POL-PDLD: Berg (Pfalz) - Radfahrer stürzt ohne Fremdbeteiligung

Germersheim/ Lingenfeld (ots) - Gestern führte die Polizei Germersheim mehrere Geschwindigkeitskontrollen durch. Im Zeitraum von 08:15 Uhr bis 08:45 Uhr überwachte die Polizei den Verkehr in der Straße "Am Unkenfunk" in Germersheim. Dort kam es zu zwei Geschwindigkeitsverstößen. In der Schwegenheimer Straße in Lingenfeld waren in dem Zeitraum von 08:50 Uhr bis 09:45 Uhr insgesamt 17 Verkehrsteilnehmer zu schnell ...

