POL-PDLD: Edenkoben - Ehepaar leistet Widerstand

Landau (ots) - Die seit 04.05.2022 vermisste Jugendliche aus Landau konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am 07.05.2022 wohlbehalten durch die Polizei angetroffen und in Obhut genommen werden. Pressemeldung vom 06.05.2022, 12:53 Uhr Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthalt einer Vermissten 15-Jährigen aus Landau. Das Mädchen wurde am Mittwoch den 04.05.2022 um 08:00 Uhr, in der Landauer Innenstadt zuletzt ...

