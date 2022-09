Polizei Bielefeld

POL-BI: Brutaler Handtaschenraub zur Mittagszeit - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Räuber entriss am Dienstagmittag, 20.09.2022, einer Seniorin mit Rollator gewaltsam die Handtasche und flüchtete.

Eine Fußgängerin stand gegen 12:50 Uhr mit ihrem Rollator vor dem Eingang eines Hauses an der Straße Goldbach/ Arndtstraße, mit dem Rücken zur Straße gewandt. Sie trug ihre Umhängetasche quer über den Körper. Unvermittelt trat ein Mann von hinten an sie heran, riss brutal an dem Gurt ihrer Tasche und konnte diese an sich reißen. Das Opfer drehte sich um und versuchte dem Räuber zu folgen. Dabei rief die Bielefelderin laut "Der hat mir die Tasche geklaut". Sie blieb unverletzt.

Ein Zeuge, der ihre Rufe hörte und einen Mann weglaufen sah, folgte diesem, verlor ihn jedoch auf dem Spielplatz an der Dorotheenstraße aus den Augen.

Der Räuber erschien dem Zeugen von südländischer Herkunft, ungefähr 25 Jahre alt und circa 180 cm groß. Er trug schwarze Haare, zur Tatzeit eine schwarze Kappe, eine khaki/beige farbene dünne Jacke und eine dunkle Hose.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell