Polizei Gütersloh

POL-GT: Gaststätteneinbruch an der Dalkestraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmorgen (24.02., 03.10 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte durch eine eingeschlagene Fensterscheibe in eine Gaststätte an der Dalkestraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten die Einbrecher Bargeld aus einem in dem Ladenlokal aufgebrochenen Spielautomaten. Zeugen informierten die Polizei, da sie durch eine Alarmanlage in der Nacht aufmerksam geworden sind.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Hinweise zu dem Einbruch geben? Wer hat Personen rund um den Tatort beobachtet? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

