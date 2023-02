POL-GT: Wohnungseinbruch an der Carl-Bertelsmann Straße

Gütersloh (ots) - Rietberg (FK) - Am frühen Montagmorgen (20.02., 00.15 Uhr) haben bislang unbekannte Täter einen Jeep Grand Cherokee von dem Gelände einer Autowerkstatt an der Bokeler Straße gestohlen. Der schwarze Pkw stand ursprünglich in der Nähe des Gebäudeeingangs an einem angrenzenden Geh- und Radweg. Erste Ermittlungen ergaben, dass zu dem Zeitpunkt ein Fußgänger an der Bokeler Straße in der Höhe der ...

