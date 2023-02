POL-GT: Schwerer Verkehrsunfall in Mastholt-Süd - Korrektur

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MS) - Am Montagvormittag (20.02., 10:45 Uhr) verunfallte ein LKW-Fahrer auf der Greffener Straße und verletzte sich schwer. Der 57-jährige Mann aus Halle/ Westf. befuhr die Greffener Straße in Fahrtrichtung Marienfelder Straße. Nach eigenen Angaben beabsichtigte er, soweit wie möglich am rechten Fahrbahnrand zu fahren, um entgegenkommenden Fahrzeugen Platz zu machen. Dabei ...

mehr